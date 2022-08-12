Станция Тестовская станет самой высокой на МЦД-4

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Станций будущего МЦД-4 Тестовская будет находиться на высоте 15 метров и станет самой высокой на четвертом диаметре. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 12 августа.

— На одном из участков новой соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями ж/д с коллегами из РЖД строим новый пригородный вокзал будущего МЦД-4. Он станет частью крупного ТПУ в центре Москвы, который объединит станции: «Деловой центр» ЦК, Тестовская МЦД-1, Тестовская МЦД-4, «Международная» Филевской линии метро, — отметили в ведомстве.

Станция будет выполнена согласно концепции городского транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами. Помимо этого, планируется две платформы с навесом, которые защитят от осадков и солнечных лучей.

На Тестовской также будет построена смотровая площадка с видом на город и Москву-реку.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, строительство станции Тестовской МЦД-4 обеспечит более 110 тысяч жителей Пресненского района новыми маршрутами, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев завил, что регулярное движение пассажирских поездов по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) будет запущено до конца 2023 года.