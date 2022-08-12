В обновленных Starbucks не будут от руки писать имя на стаканчиках

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Российский Starbucks откроется в Москве 16 августа, сообщил Москве 24 источник, близкий к сети кофеен. По его словам, сперва попасть в обновленные заведения смогут только представители СМИ.

После ребрендинга в ресторанах сети сохранятся сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты, газировка. Горячее в кофейнях готовить не будут, только разогревать уже приготовленное.

Также сообщается, что в кофейнях больше не планируют писать имя посетителя на стаканчиках с кофе. Для этих целей планируется использовать термопринтер.

Ранее один из новых владельцев бренда ресторатор Антон Пинский рассказал, что Starbucks может получить новое название Starbox или Stars, передает Nation News.

Starbucks закрыла свои кофейни в России еще 10 марта из-за ситуации на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.