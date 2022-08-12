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Концерт в честь Дня независимости Индонезии пройдет в саду «Эрмитаж»

Лала Манушакян
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Концерт в честь Дня независимости Индонезии пройдет в саду «Эрмитаж»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Концерт «Дангдут едет в Москву», приуроченный к 77-й годовщине провозглашения независимости Республики Индонезия, состоится 17 августа на Летней сцене сада «Эрмитаж». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в пятницу, 12 августа.

— Дангдут — это жанр популярной индонезийской музыки, без которой не обходится ни одно праздничное мероприятие в Индонезии, начиная со свадьбы, заканчивая праздником сбора урожая. Посетителей концерта ждут выступления известных исполнителей дангдута, а также мастер-класс по традиционному боевому искусству пенчак силат, — отмечается в сообщении.

Гости мероприятия также смогут познакомиться с традиционными индонезийскими танцами, насладиться музыкальным творчеством студентов из Индонезии. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 26 августа по 4 сентября, иностранные гости подготовили яркое и динамичное представление с говорящим названием — «Радость с нами».

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