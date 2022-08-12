«Все четко и понятно»: предприниматели оценили систему грантов для поддержки столичного общепита

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столичные власти поддерживают предпринимателей, которые готовы предложить людям вкусную еду по доступной цене. Одна из главных мер поддержки — гранты на создание точек быстрого питания. Обладатели такого гранта поделились с «Вечерней Москвой» своим мнением о данной программе.

Владелец сети ресторанов Эдик Авагян отмечает, что программа поддержки работает быстро и без каких-либо трудностей. Грант буквально выручил его бизнес в трудную минуту.

— Из-за повышения цен на стройматериалы мы не вписывались в бюджет. Ситуация была тяжелая, и я решил подать заявление на грант. Мы его получили, и это спасло ситуацию, — рассказывает Авагян.

Ирина Стречень владеет сетью кофеен, она открыла уже два заведения. Второе — при помощи гранта от правительства города, который она получила в начале мая.

— Мое мнение о грантах положительное. На полученные средства я открыла еще одну кофейню, то есть пошла на расширение. Такой грант — отличная возможность для любого предпринимателя развить свой бизнес, — говорит собеседница «ВМ».

По словам Ирины, ей удалось получить грант очень быстро, никаких бюрократических проволочек не было. Также она обратила внимание на высокое качество консультаций, к которым она прибегала в процессе его оформления.

— Можно было писать в Telegram — отвечали почти сразу, можно было звонить — сразу помогали. Поддержка была максимальной, да и пакет документов достаточно простой. На мой взгляд, все реализовано четко и понятно. Так что могу лишь сказать спасибо городу за такую помощь, — заключила Ирина.

В Москве также работает сервис по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса. За четыре месяца им воспользовались более 40 тысяч столичных предпринимателей.