Стало известно о госпитализации актрисы Яны Кошкиной с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российскую актрису и телеведущую Яну Кошкину госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

Актрисе стало плохо 8 августа. У нее поднялась температура, появился кашель и другие симптомы заболевания. Девушка попыталась вылечиться сама, но состояние только ухудшалось. Она вызвала скорую и была госпитализирована. В больнице подтвердили СOVID-19.

Звезда на данный момент находится в состоянии средней тяжести, передает Telegram-канал Mash.

Актриса известна по ролям в сериалах «ЧОП», «Дружба народов», «Кухня», а также в развлекательных телешоу.

До этого актриса Анастасия Меськова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», рассказала подписчикам о своей госпитализации во время отдыха в Турции. Она отметила, что в данный момент ее здоровье не вызывает опасений у врачей, в связи с этим она выписывается из больницы.

Накануне американская актриса Энн Хеч попала в два ДТП в Лос-Анджелесе. Так, сначала она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома. При этом в крови знаменитости были обнаружены следы кокаина и фентанила.