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Движение по Каширскому шоссе восстановлено

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Каширскому шоссе восстановлено
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Движение по Каширскому шоссе, которое ранее было затруднено из-за ДТП, восстановлено. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 12 августа.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В пятницу, 12 августа, на Каширском шоссе в районе дома №65 столкнулись три автомобиля. В результате одна из машин перевернулась. На месте работали оперативные службы города.

В четверг, 11 августа, на Звенигородком шоссе столкнулись несколько машин.

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