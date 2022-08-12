Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения и мобилизации в стране. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

— Глава государства внес на рассмотрение парламента проект закона об утверждении указа президента Украины О продлении срока проведения всеобщей мобилизации и проект закона об утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения на Украине, — передает ТАСС.

Военное положение было объявлено на Украине 24 февраля. 14 марта Зеленский повторно внес предложение продлить действия военного положения в стране.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.