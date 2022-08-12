Отправившаяся в горы Бузова перестала выходить на связь
Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что знаменитость не выходит на связь уже сутки. Известно, что певица на момент пропажи находилась в горах Сочи.
— Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать, — заявил Богославский.
Первыми об исчезновении артистки забеспокоились поклонники Бузовой. Певица дала обещание делиться публикациями живописных мест в горах, а также оповещать о последних новостях. Однако не заходила в соцсети около суток.
При этом на последней публикации девушка была запечатлена рядом с частным вертолетом, передает Teleprogramma.pro.
До этого общественный деятель и писатель Захар Прилепин отметил сходство Бузовой с трудным подростком, которого необходимо перевоспитывать. Одним из таких шагов, по его словам, было приглашение артистки на сцену МХАТ имени Горького.
Накануне певица поделилась в своих социальных сетях результатом похудения. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу у поклонников.