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Отправившаяся в горы Бузова перестала выходить на связь

Лала Манушакян
Общество
Отправившаяся в горы Бузова перестала выходить на связь
Фото: Youtube / Начало

Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что знаменитость не выходит на связь уже сутки. Известно, что певица на момент пропажи находилась в горах Сочи.

— Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать, — заявил Богославский.

Первыми об исчезновении артистки забеспокоились поклонники Бузовой. Певица дала обещание делиться публикациями живописных мест в горах, а также оповещать о последних новостях. Однако не заходила в соцсети около суток.

При этом на последней публикации девушка была запечатлена рядом с частным вертолетом, передает Teleprogramma.pro.

До этого общественный деятель и писатель Захар Прилепин отметил сходство Бузовой с трудным подростком, которого необходимо перевоспитывать. Одним из таких шагов, по его словам, было приглашение артистки на сцену МХАТ имени Горького.

Накануне певица поделилась в своих социальных сетях результатом похудения. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу у поклонников.

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