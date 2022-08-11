«Надо очеловечивать ее»: Прилепин сравнил Бузову с трудным подростком

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Общественный деятель и писатель Захар Прилепин сравнил певицу Ольгу Бузову с трудным подростком, которого необходимо перевоспитывать. Одним из таких шагов, по его словам, было приглашение артистки на сцену МХАТа имени Горького.

— Мы позвали Ольгу в спектакль, и она у нас воцерковляется в самом широком смысле. Так я это воспринимал тогда. Но атака была столь мощна, что режиссер театра Эдуард Бояков принял решение расстаться, потому что все кричали. Ну, а что, давайте утопим ее в луже что ли? Надо же что-то с ней делать. Надо общаться, разговаривать, объяснять, очеловечивать ее. А как вы хотите, чтобы это происходило? Хулиганов раньше на поруки брали, объясняли им, — заявил Прилепин.

Однако он отметил, что на фоне многих своих коллег, которые покинули Россию и критикуют власти из-за спецоперации, певица ведет себя очень достойно.

— Бузова не высказалась против спецоперации. Но она сказала, что людям, которые зарабатывают в России и наезжают на нее, нечего приезжать. Олечка проявила себя неожиданным образом, — признался писатель в интервью Вячеславу Манучарову на Youtube-канале «Эмпатия Манучи».

31 октября 2021 года в МХАТ имени Горького отменили спектакль «Чудесный грузин» с участием Бузовой из-за плохой продажи билетов. Показ спектакля должен был состояться 2 ноября. В июне артистка впервые выступила на сцене МХАТа, после чего многие актеры негативно отреагировали на ее появление на сцене.

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