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Диетологи назвали самый эффективный способ снижения холестерина в крови

Александр Афонин
Общество
Диетологи назвали самый эффективный способ снижения холестерина в крови
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Повышенный уровень холестерина в крови чаще всего не ощущается человеком и провоцирует хронические заболевания. Диетологи рассказали, какой диеты стоит придерживаться при обнаружении болезни.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации считают, что для снижения уровня холестерина нужно уменьшить в рационе объем насыщенных жиров и трансжиров. Наиболее эффективным будет сконцентрироваться на омега-3 и других ненасыщенных жирных кислотах.

Кроме того, диетологи рекомендуют повысить количество растворимой клетчатки. Она позволяет задержать жиры в кровотоке, что положительно сказывается на уровне холестерина. Среди продуктов эксперты советуют употреблять цельнозерновые, орехи, бобовые, фрукты и овощи, передает Live 24.

Врач общей практики Татьяна Захарова сообщила, что повышенное содержание холестерина в крови человека может неблагоприятно отражаться на состоянии волос. По словам медика, ученые пришли к выводу, что избыток холестерина может спровоцировать выпадение волос, а также потерю их цвета, поседение и тусклость.

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