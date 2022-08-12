Бесплатные шаттлы будут курсировать 13–14 августа до фестиваля фейерверков в столице

Фото: Вечерняя Москва

Бесплатные автобусные шаттлы будут курсировать в Москве с 13 по 14 августа перед началом фестиваля фейерверков «Ростех». Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 12 августа.

— 13 и 14 августа организуются специальные бесплатные шаттлы до фестиваля фейерверков «Ростех», — отмечается в ведомстве.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, мероприятие пройдет в Братеевском каскадном парке на юге Москвы. Для гостей будут доступны несколько маршрутов наземного транспорта. «Э-1» будет курсировать от метро Каширская, «Э-2» проезжает от метро Домодедовская, а «Э» будет организован для маломобильных граждан от метро «Алма-Атинская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также 17 августа на летней сцене сада «Эрмитаж» состоится концерт «Дангдут едет в Москву», приуроченный к 77-й годовщине провозглашения независимости Республики Индонезия. Гостей мероприятия ждет знакомство с традиционными индонезийскими танцами, а также все желающие смогут насладиться музыкальным творчеством студентов из Индонезии.