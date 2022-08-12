Собянин: С 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась почти в два раза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 11 лет столичный метрополитен расширился почти в два раза. Это стало возможно благодаря внедрению Московских центральных диаметров и кольца (МЦД и МЦК), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 12 августа.

— Сравните две карты московского метро — 2011 и 2022 годов. За такое короткое время наши строители сделали невероятное — увеличили сеть почти в два раза! Во многом это результат интеграции метро с железными дорогами. Я имею в виду два уникальных проекта — МЦК и МЦД, — сказал он.

Глава города напомнил, что раньше МЦК было Московской кольцевой железной дорогой. Она проходила через промышленные зоны, а окружающие ее районы выглядели депрессивно. После реконструкции линия стала востребована среди тысяч горожан, что позволило оживить город.

Кроме того, в городе подходит к концу строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Она объединила почти все ветки подземки, что позволит прокладывать новые маршруты в разные концы Москвы.

На данный момент в Москве готовятся к открытию 29 новых станций метро. По завершении работ более 90 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от столичного метрополитена, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро вышло на финишную прямую. По словам мэра, станция является самым сложным объектом БКЛ, так как имеет глубокое залегание в 70 метров и самый большой наклонный спуск в 134 метра.