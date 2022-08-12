ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов при обыске в доме Трампа

Фото: Whitehouse

В ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли 11 комплектов секретных документов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в пятницу, 12 августа.

По данным издания, среди документов были обнаружены материалы под грифом «совершенно секретно». Они могли храниться в государственных учреждениях, откуда были взяты экс-президентом.

Кроме того, в ходе обыска сотрудники ФБР обнаружили указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна и документы, где были указаны некоторые сведения о «президенте Франции». Всего агентами бюро было вывезено порядка 20 коробок, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что ФБР искало в доме Трампа секретные документы, которые связаны с ядерным оружием. Отмечается, что обыск указывает на обеспокоенность нынешних американских властей по поводу засекреченной информации, которая может попасть в чужие руки.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», с какой целью прошли обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, экс-президента США подозревают в сотрудничестве с Россией. Тем не менее политик имел право забрать с собой документы, которые принадлежали ему во время президентского срока.