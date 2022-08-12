Суд арестовал двоих обвиняемых в изнасиловании девушки в центре Москвы

Фото: СК РФ

Двое мужчин в возрасте 19 и 27 лет обвиняются в изнасиловании девушки в центре Москвы по предварительному сговору. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Мария Карьгина в пятницу, 12 августа.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ночью 11 августа мужчины на 2-й Тверской-Ямской улице ввели в заблуждение прохожую девушку, а затем изнасиловали ее и скрылись. В результате следственных действий они были задержаны. Один из обвиняемых полностью признал свою вину и изобличил сообщника в совершенном преступлении.

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На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Мужчинам предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

До этого мужчина на северо-востоке Москвы напал на жительницу столицы с целью изнасилования, но ему помешала проходившая мимо женщина. Тогда злоумышленник отобрал у обеих телефоны и скрылся.