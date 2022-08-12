Москвичам представили план схемы метро и МЦД до конца 2030 года

Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Директор НИИ «МосТранПроект» Владимир Титов показал неофициальную схему столичного метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) до 2030 года. План подземки он опубликовал в пятницу, 12 августа.

— Хочу поделиться нашими схемами метро и МЦД до 2030 года в отличном качестве. Это видение нашего Института о развитии транспортной инфраструктуры, — подписал он.

Фото: Telegram / Урбанизм в галстуке

Кроме того, специалист поделился планами развития метро и МЦД. По его словам, уже в следующем году в городе начнет работу Большая кольцевая линия (БКЛ). До 2027 года в городе планируется открытие еще 54 станции метро.

Говоря про МЦД, Титов отметил, что строительство диаметров позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Так, после открытия третьего направления МЦД в столице станет на 36 тысяч тонн в год меньше выбросов. При введении в эксплуатацию МЦД-4 — на 18 тысяч тонн, а после запуска пятого диаметра они сократятся более чем на 46 тысяч тонн, передает «Москва 24».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние 11 лет столичный метрополитен расширился почти в два раза. Это стало возможно благодаря внедрению Московских центральных диаметров и кольца.