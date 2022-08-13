Экс-чиновник Пентагона считает, что у Киева скоро закончатся боеприпасы для HIMARS

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Украина рискует спустя несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставляются в страну из США, заявил в пятницу, 12 августа, отставной полковник американской морской пехоты Марк Канчиан.

По самым смелым предположениям, ракеты закончатся через три-четыре месяца. При этом некоторые считают, что боеприпасы подойдут к концу уже через месяц, однако специалист считает это маловероятным.

В какой-то момент Штаты неизбежно будет вынужден сократить объемы поставляемых Украине ракет, поскольку собственные запасы США будут на исходе, приводит слова Канчиана РИА Новости.

Он отметил, что численность производимых Штатами ракет для HIMARS довольно ограничена. По данным экс-чиновника Пентагона, ведомство произвело около 50 тысяч управляемых ракет с начала их производства в 2004 году и рассчитывают закупить только около шести тысяч ракет в нынешнем финансовом году.

В минувшую среду, 10 августа, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американское руководство продолжит поставки вооружений и военной техники Украине, пока восточноевропейская страна в этом нуждается.