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Министр обороны США заявил, что Вашингтон будет поставлять Украине оружие «сколько потребуется»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Министр обороны США заявил, что Вашингтон будет поставлять Украине оружие «сколько потребуется»
Фото: flickr/secdef

Американское руководство продолжит поставки военной помощи Украине, пока страна в этом нуждается. Об этом в среду, 10 августа, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию.

— Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это сколько потребуется, — сказал он.

Ллойд добавил, что за время проведения спецоперации США оказывали значительную поддержку украинскому руководству. Однако на данный момент они встали в ряд стран, которые ищут дополнительные средства для продолжения отправки помощи, передает РИА Новости.

До этого члены Палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину. Так политики отреагировали на недавнее журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада.

1 августа стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет военной помощи входят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

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