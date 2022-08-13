В МИД РФ отреагировали на задержание сотрудников газеты «Известия» в Эстонии

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Посольство России в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами газеты «Известия» и предпринимает все необходимое для содействия сотрудникам издания, заявила в пятницу, 12 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Накануне издание сообщило, что корреспондент газеты Ксения Солдатова и оператор СМИ Дмитрий Тимофеев были задержаны на территории Эстонии, а в чем их обвиняют — неизвестно. Представители «Известий» сообщали, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам РФ и лишении танка Т-34 статуса памятника.

— Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник, — приводит издание ответ официального представителя МИД РФ на его запрос.

Накануне сообщалось, что инцидент произошел в вагоне поезда. Сотрудники издания переезжали из Нарвы в Таллин. В этот момент к ним подошли сотрудники полиции и показали фото, где был изображен корреспондент, снимающий танк.