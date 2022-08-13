Дипломат Вишневецкий: Удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к катастрофе

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Удары вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) целенаправленны и способны привести к «очень страшным последствиям». Об этом заявил, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

По словам отечественного дипломата, в настоящее время идет «грубейшее нарушение» принципов физической ядерной безопасности, а вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация, пишет РИА Новости.

Представитель МИД РФ призвал Украину и ее западных покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по словам Вишневецкого, произойдет катастрофа.

— Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа, — подчеркнул дипломат.

Вишневецкий подчеркнул, что Киев ведет обстрелы конкретно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач. Он также напомнил, что Запорожская АЭС является самой крупной в Европе.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что продолжение ударов по ЗАЭС может привести к остановке работы реактора.