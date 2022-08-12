Власти Запорожья не исключили остановку реактора АЭС из-за ударов ВСУ

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Продолжение нанесения ударов Запорожской атомной электростанции со стороны украинских военных могут привести к остановке работе реактора. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в пятницу, 12 августа.

— Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать, — сказал он.

Рогов добавил, что украинские военнослужащие намерено продолжают обстрелы АЭС. По его словам, после остановки работы реактора произойдет аварийная ситуация, при которой прекратится выработка электричества. Для восстановления могут понадобиться два или три года, передает РИА Новости.

До этого заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.