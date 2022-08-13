Стало известно, на какие привилегии могут рассчитывать в России работающие пенсионеры

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Российские законы предусматривают преференции для работающих пенсионеров. Об этом журналистам в субботу, 13 августа, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского госуниверситета Фатима Ногайлиева.

Работающие пенсионеры согласно 128-й статье Трудового кодекса имеют право на отпуск без сохранения заработной платы длительностью от 14 до 60 дней. Если такой человек желает уволиться, то он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки. При этом сотрудник может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока отозвать его.

Работающий пенсионер имеет право на освобождение от работы на два дня один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка ради прохождения диспансеризации, пишет агентство «Прайм».

Ногайлиева указала, что российский налоговый кодекс дает возможность работающему пенсионеру получить имущественные вычеты по расходам на покупку или строительство недвижимости. Также с 1 августа нынешнего года индексация выплат вышеуказанной категории граждан будет произведена наряду с некоторыми другими категориями пенсионеров.