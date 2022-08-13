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Эксперт рассказала, как вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Лейла Алиева
Общество
Эксперт рассказала, как вернуть «съеденные» банкоматом деньги
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что делать, если с банкоматом возникли проблемы и он не выдал деньги при их списании или зачислении.

По ее словам, причиной сбоя могут стать технические неполадки или дефектные купюры, но в первую очередь не стоит паниковать.

— Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении. Нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке, — рассказала Дайнеко.

После этого необходимо позвонить на горячую линию и сообщить о ситуации, не отходя от банкомата. Также можно обратиться к сотруднику отделения банка. Затем нужно приехать в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление о возврате средств, передает агентство Прайм.

До этого стало известно, что некоторые крупные российские банки, которые попали под санкции Запада, приняли решение закупать отечественные банкоматы.

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