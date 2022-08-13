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Эстония подтвердила запрет на въезд для россиян по своим шенгенским визам с 18 августа
Правительство Эстонии утвердило запрет на въезд в страну с 18 августа россиянам, которые имеют выданную республикой шенгенскую визу. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.
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