Политолог Елисеева объяснила, почему ФРГ и Франция никогда не закроют границы для россиян

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Политолог Наталья Елисеева заявила в разговоре с «Вечерней Москвой», что Франция и Германия не закроют границы для граждан России не только по политическим, но и по экономическим причинам.

По словам специалиста, экономические аспекты в данном случае являются более весомыми, нежели политические.

— Часть Европейского союза, например, Германия, Франция или Бельгия никогда не пойдут на этот шаг. Они прекрасно понимают, какие последствия потом их ждут. Также Эстония может говорить все что угодно, но есть реальность. Я предполагаю, что это черту они переступать не намерены и будут делать все, чтобы подобные заявления остались на уровне слов, — заявила Елисеева.

Он добавила, что некоторые европейские страны сохранили долю адекватности и не хотят поддерживать решение о запрете въезда для россиян.

Политолог уточнила, что никто не имеет права запрещать гражданам РФ приезжать в ЕС.

Решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно. Об этом в пятницу, 12 августа, заявила депутат Европарламента Яна Тоом. Уточняется, что визы россиян, выданные Эстонией, действительны в остальных странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других государств Таллин не имеет права игнорировать. Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения.