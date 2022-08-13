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Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве

Лейла Алиева

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Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В субботу, 13 августа, в столице ожидается 30 градусов тепла, такая погода сохранится всю следующую неделю. В связи с этим городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, — рассказал он.

Также специалисты круглосуточно промывают водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия на городских улицах. В ночные часы также обильно поливаются зеленые насаждения.

Кроме того, усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В эти выходные, 13–14 августа, в Москве и Московской области ожидается жаркая погода, которая превысит климатическую норму на 5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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