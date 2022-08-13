В России выявили 28 694 случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 28 694 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, еще 2761 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 5,4 процента больше по сравнению с 12 августа.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 16 874 человека, говорится в сообщении.

До этого вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями. По ее словам, бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции поможет легче перенести болезнь или вовсе не заболевать.

Также стало известно, что новая вакцина, которая защищает от новых вариантов «омикрона», не является новой — она создана на той же платформе, что и «Спутник V», название останется прежним, поменяется только антигенный состав.