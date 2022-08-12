«Отдали на откуп природе»: может ли быть опасен штамм коронавируса «дельтакрон»

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На сегодняшний день штамм коронавируса «дельтакрон» не представляет опасности, так как выявлен у небольшого количества людей. Более точная картина должна сложиться примерно через месяц. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

Эксперт отметил, что штамм «дельтакрон» возник в результате слияния двух других линий коронавируса.

— «Дельтакрон» — гибрид «дельты» и «омикрона». Для его образования нужно, чтобы человек в сопоставимое время заразился обеими линиями. Либо такая рекомбинация может случиться у животных, — объяснил иммунолог.

Специалист подчеркнул, что недавно выявленный в России «русский дельтакрон» является не первым гибридом «дельты» и «омикрона» — несколько таких комбинаций уже фиксировалось в мире. Однако они затухали, не успев получить достаточное распространение, уточнил Крючков.

Именно нераспространенность данного штамма не позволяет точно установить, какими симптомами сопровождается заражение. При этом пока не стоит говорить об опасности данного штамма, заметил эксперт.

— Ничего по нему пока неизвестно: у нас только шесть человек обнаружено, у которых болезнь протекала в легкой форме. В любом случае из этих шести найти кого-то в тяжелой форме было бы крайне сложно. Выявление такого количества случаев среди всех заболевших за определенное время не позволяет говорить, что это опасная история. Узнаем более точно где-то через месяц: будет ли рост доли «дельтакрона» среди всех заражений. Пока, я думаю, это просто привлечение внимания СМИ и общественности, — уверен иммунолог.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что за новым штаммом необходимо наблюдать. Ситуация с коронавирусом в России не самая благоприятная: на фоне действия массы противоэпидемических факторов в стране фактически происходит вспышка.

В осенний и зимний периоды количество случаев заболевания может увеличиться, спрогнозировал специалист.

— Глобальная проблема (и не только в России) в том, что эту историю отдали на откуп самой природе. Думаю, в августе в пике будет до 50 тысяч выявленных случаев — четверть от зимней волны. Но у нас очень много недовыявлений, и даже симптоматические случаи фиксируются без ПЦР-тестов. Потом начнется длинное плато с небольшим снижением, и где-то со второй половины сентября мы увидим движение вверх. Оно будет масштабным: думаю, 100 тысяч случаев зимой гарантированно получим. Скорее всего, будет больше, и продлиться такая ситуация может долго, — резюмировал иммунолог.

В России зафиксировано шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса «дельтакрон». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве, — говорится в сообщении.