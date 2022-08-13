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«Буду развозить пиццу»: Пригожин признался, что готов сменить профессию ради семьи

Лейла Алиева
Общество
«Буду развозить пиццу»: Пригожин признался, что готов сменить профессию ради семьи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что ради семейного благополучия готов освоить новую профессию и пойдет туда, где ему будут платить деньги.

— Я готов ко всему в этой жизни уже психологически. Если мне понадобится развозить пиццу, я тоже буду этим заниматься для того, чтобы кормить свою семью. Мне не западло, скажу вам честно, — передает его слова Пятый канал.

До этого Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что его супруга, певица Валерия, после перенесенного месяц назад коронавируса получила осложнение в виде воспалительного процесса в трахее и бронхах. По словам музыкального продюсера, несмотря на то что Валерия давно переболела опасным недугом, разговоры о состоянии ее здоровья продолжают обсуждать в Сети. В настоящее время, по словам супруга певицы, звезда чувствует себя гораздо лучше и уже трудится над съемками нового клипа, а также готовится к возвращению на сцену с новыми музыкальными композициями.

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