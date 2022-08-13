Собянин: Более 1,5 миллиона человек стали пользователями портала Discover Moscow

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 1,5 миллиона человек стали пользователями портала Discover Moscow с момента его запуска. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 13 августа.

— Знаете, какие вопросы о Москве задают поисковым системам? Это любопытно: «Как запомнить все башни Кремля?»; «В какие библиотеки может ходить не москвич?»; «Какую еду привезти из Москвы?», — сказал глава города.

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Одним из наиболее популярных вопросов является «Что интересного в Москве?», уточнил он. Пользователи могут узнать об этом и многом другом именно на Discover Moscow.

Глава города добавил, что на данный момент для пользователей доступно более 200 подборок. Они могут ознакомиться с проходящими в городе фестивалями, а также узнать необычные факты о Москве.

Москва, подчеркнул мэр, вызывает большой интерес как среди туристов, так и среди горожан. Разработчики Discover Moscow продолжат развитие портала, что позволит рассказывать о новых событиях, написал Собянин в Telegram-канале.

28 июля Собянин сообщил, что столичная отрасль туризма начала восстанавливаться после коронавирусных ограничений. С начала этого года Москву посетили девять миллионов гостей.