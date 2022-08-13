«Пусть ее хоть пару недель не найдут!»: Борисова обрадовалась исчезновению Бузовой
Многие фанаты певицы Ольги Бузовой начали бить тревогу после ее исчезновения из публичного поля.
Однако нашлись и те, кому пропажа знаменитости только доставила удовольствие. Среди них, как уточняется, оказалась и телеведущая Дана Борисова.
— Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут, — сказала она.
Подобное высказывание вызвало критику от поклонников телеведущей. Они начали упрекать ее в неадекватной реакции и заявили, что Борисова упала в глазах фанатов, передает StarHit.
Накануне пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что знаменитость не выходит на связь уже сутки. Певица на момент пропажи находилась в горах Сочи.
Первыми об исчезновении артистки забеспокоились поклонники, так как Бузова не заходила в соцсети около суток. Позже стало известно, что телеведущая находится в отеле в Сочи и с ней все хорошо.
Уточняется, что знаменитость в настоящее время отдыхает в VIP-отеле, а связь с ней была потеряна по причине того, что она находилась в горах.