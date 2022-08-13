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«Пусть ее хоть пару недель не найдут!»: Борисова обрадовалась исчезновению Бузовой

Александр Афонин
Общество
«Пусть ее хоть пару недель не найдут!»: Борисова обрадовалась исчезновению Бузовой
Фото: Youtube / Super

Многие фанаты певицы Ольги Бузовой начали бить тревогу после ее исчезновения из публичного поля.

Однако нашлись и те, кому пропажа знаменитости только доставила удовольствие. Среди них, как уточняется, оказалась и телеведущая Дана Борисова.

— Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут, — сказала она.

Подобное высказывание вызвало критику от поклонников телеведущей. Они начали упрекать ее в неадекватной реакции и заявили, что Борисова упала в глазах фанатов, передает StarHit.

Накануне пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что знаменитость не выходит на связь уже сутки. Певица на момент пропажи находилась в горах Сочи.

Первыми об исчезновении артистки забеспокоились поклонники, так как Бузова не заходила в соцсети около суток. Позже стало известно, что телеведущая находится в отеле в Сочи и с ней все хорошо.

Уточняется, что знаменитость в настоящее время отдыхает в VIP-отеле, а связь с ней была потеряна по причине того, что она находилась в горах.

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