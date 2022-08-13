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Стало известно о местонахождении переставшей выходить на связь Бузовой

Лейла Алиева
Общество
Стало известно о местонахождении переставшей выходить на связь Бузовой
Фото: Youtube / Начало

Российская телеведущая и певица Оля Бузова отдыхает в отеле в Сочи, с ней все хорошо.

Уточняется, что знаменитость отдыхает в VIP-отеле, а связь с ней была потеряна по причине того, что она находилась в горах, передает Пятый канал.

Накануне пиар-директор певицы Антон Богославский сообщил, что Бузова не выходит на связь уже сутки. Первыми забеспокоились поклонники Бузовой. Певица дала обещание делиться публикациями живописных мест в горах, а также оповещать о последних новостях. Однако не заходила в соцсети около суток.

До этого общественный деятель и писатель Захар Прилепин отметил сходство Бузовой с трудным подростком, которого необходимо перевоспитывать. Одним из таких шагов, по его словам, было приглашение артистки на сцену МХАТ имени Горького.

Психолог Марина Гладышева объяснила, как Бузова и Киркоров поддерживают свою популярность. По ее мнению, Бузова намеренно демонстрирует собственную недалекость и отсутствие эрудиции, чтобы создать ощущение доступности и близости звезды. Эксперт отмечает, что ведущая закрывает потребность публики в «диванной критике» и позволяет людям насладиться чувством превосходства.

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