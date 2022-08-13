Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого в покушении на изнасилование и грабеж

Александр Афонин
Происшествия
Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого в покушении на изнасилование и грабеж
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Бутырский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в покушении на изнасилование и грабеже меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 октября. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Бутырским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 11 октября 2022 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 10 августа. Мужчина совершил нападение на женщину и похитил ее телефон. Позже он попытался ее изнасиловать, однако потерпевшая начала кричать и подозреваемый скрылся. В результате сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, передает Telegram-канал «Столичный СК».

До этого сообщалось, что обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в САО взяли под стражу. Инцидент, как уточняется, произошел вечером 7 августа. Так, 23-летний обвиняемый напал на 48-летнюю женщину вблизи жилых домов по улице Солнечногорской.

изнасилование заключение под стражу Район Отрадное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте