Суд заключил под стражу на два месяца обвиняемого в покушении на изнасилование и грабеж

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Бутырский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в покушении на изнасилование и грабеже меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 октября. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Бутырским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 11 октября 2022 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 10 августа. Мужчина совершил нападение на женщину и похитил ее телефон. Позже он попытался ее изнасиловать, однако потерпевшая начала кричать и подозреваемый скрылся. В результате сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, передает Telegram-канал «Столичный СК».

До этого сообщалось, что обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в САО взяли под стражу. Инцидент, как уточняется, произошел вечером 7 августа. Так, 23-летний обвиняемый напал на 48-летнюю женщину вблизи жилых домов по улице Солнечногорской.