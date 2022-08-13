На Украине сочли поражением возобновление мирных переговоров с Россией

Фото: shutterstock

Возобновление мирных переговоров в настоящее время будет означать победу России. Об этом в субботу, 13 августа, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Переговоры на сегодняшний день с РФ будут означать только одно — что Россия выиграла, — сказал он.

Чиновник добавил, что на данный момент между Киевом и Москвой проходят лишь диалоги о гуманитарных вопросах. Стороны, уточнил он, продолжают переговоры исключительно по темам обмена пленными, а также телами погибших. Однако с военно-политической точки зрения продвижение контактов отсутствует, передает слова Подоляка ТАСС.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США должны призвать президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией. По словам дипломата, в Вашингтоне не желают прислушиваться к аргументам Москвы.

8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ценит усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу организации переговоров, однако делегация со стороны Украины «ушла с радаров». Он добавил, что специальная военная операция будет продолжена до выполнения поставленных целей.