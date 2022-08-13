Финляндия определила механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам

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Власти Финляндии разработали механизм выдачи россиянам туристических виз, согласно которому получить разрешение можно только в один день недели. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

— На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям, — сказал он.

Министр добавил, что данная мера позволила значительно замедлить процедуру выдачи туристических виз. По его словам, решение позволяет реализовать механизм на национальном уровне законодательства, передает РИА Новости.

8 августа глава финского правительства Санна Марин заявила, что из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине туризм из РФ в Финляндии следует ограничить. Она выразила надежду, что финский МИД предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.