Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Финляндия определила механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам

Александр Афонин
В мире
Финляндия определила механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам
Фото: Pexels

Власти Финляндии разработали механизм выдачи россиянам туристических виз, согласно которому получить разрешение можно только в один день недели. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

— На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям, — сказал он.

Министр добавил, что данная мера позволила значительно замедлить процедуру выдачи туристических виз. По его словам, решение позволяет реализовать механизм на национальном уровне законодательства, передает РИА Новости.

8 августа глава финского правительства Санна Марин заявила, что из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине туризм из РФ в Финляндии следует ограничить. Она выразила надежду, что финский МИД предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

Финляндия Россия Туризм Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте