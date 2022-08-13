Эксперт рынка ресурсов Демидов назвал страны, которым Венгрия будет поставлять российский газ

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Дополнительные поставки газа из России в Венгрию могут позволить последней стать хабом, через который голубое топливо начнет поступать в другие страны. Об этом «Вечерней Москве» заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в субботу, 13 августа.

— Скорее всего, учитываются страны Балканского региона: Сербия, Македония, Босния и, естественно, Германия и Франция. Эти страны граничат или находятся недалеко от Венгрии, — сказал Демидов.

Эксперт отметил, что представители Газпрома и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщали о дополнительных 700 миллионах кубометров природного газа. По его словам, обсуждение данного объема можно было провести по телефону или переписке. В связи с этим аналитик предположил, что стороны обсуждали более значительные цифры.

Кроме того, Демидов рассказал «ВМ», Россия и Венгрия недавно договорились о поставках газа сверх изначально оговоренных объемов. По его словам, это могло произойти около трех недель назад.

До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку». Он отметил, что на данный момент такой объем сырья невозможно пополнить без российских поставщиков.