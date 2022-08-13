Полиция арестовала напавшего на писателя Рушди мужчину

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Полиция штата Нью-Йорк арестовала мужчину, напавшего на британского писателя Салмана Рушди. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— 12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции доставили Матара в тюрьму округа Чаутаука. Отмечается, что обвинение ему будет предъявлено 13 августа в централизованном порядке, передает РИА Новости.

12 августа сообщалось, что в штате Нью-Йорк произошло нападение на лауреата Букеровской премии Салмана Рушди. Инцидент произошел во время мероприятия, проходящего в образовательном центре Chautauqua Institution.

По данным полиции, прозаик получил ножевое ранение в область шеи и был доставлен в больницу. Рушди родился в Мумбаи и приобрел известность после выхода романа «Сатанинские стихи». Произведение запретили в ряде восточных стран, а иранский религиозный фонд объявил вознаграждение за убийство Рушди.