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Шесть участков выделенных полос для общественного транспорта открыли в Москве

Александр Афонин
Город
Шесть участков выделенных полос для общественного транспорта открыли в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Широкая улица Карта всех событий

В Москве еще на шести участках улиц открыли выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 августа.

— Сегодня мы открыли выделенные полосы еще на шести участках — всего около 2,3 километра. Новые выделенки не уменьшат пропускную способность дорог, но помогут сохранить баланс в движении машин, автобусов и электробусов, — говорится в сообщении.

Новые полосы были открыты на улицах Широкая, Автозаводская, Юных Ленинцев, Свободы, а также на Волжском бульваре и съезде с Ленинградского проспекта на Беговую улицу.

Отмечается, что на данных участках проходит несколько десятков маршрутов. Введение выделенных полос позволит значительно сократить время в пути для тысяч горожан, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в столице начала работать единая служба управления наземным транспортом. С его созданием выполнение расписания движения машин улучшилось почти на 30 процентов.

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