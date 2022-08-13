Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем

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Действия США привели к тому, что сегодня страна находится «на грани войны» с Россией и Китаем. Об этом заявил, бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в субботу, 13 августа.

— Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, — сказал он.

Экс-госсекретарь добавил, что американскому руководству стоит остановиться в нагнетании обстановки. Для этого Вашингтону нужно поставить определенную цель, к которой стоит стремиться.

Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше для нее лучшим исходом было приравнивание к Финляндии, которая не числилась в составе НАТО. Однако сегодня ее нужно считать полноправным членом Североатлантического альянса. По его словам, для урегулирования конфликта Киеву нужно оставить Москве Крым и территории Донбасса, передает РИА Новости.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает «подливать масло в огонь» конфликта на Украине, оказывая дополнительную поддержку Киеву. Он добавил, что действия американского правительства направлены на усугубление ситуации.