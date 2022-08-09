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Антонов заявил, что США «подливают масло в огонь» оказывая поддержку Киеву

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Антонов заявил, что США «подливают масло в огонь» оказывая поддержку Киеву
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вашингтон продолжает «подливать масло в огонь» конфликта на Украине, оказывая дополнительную поддержку Киеву. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 9 августа.

— Вашингтон продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса, — сказал он.

Посол добавил, что действия американского правительства направлены на усугубление ситуации. По его словам, главной целью Вашингтона является максимально затянуть конфликт. Для этого Белый дом дает иллюзию того, что Киев сможет «измотать» Москву и одержать победу, отметил Антонов в Telegram-канале диппредставительства.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 миллионов долларов. Уточняется, что новый пакет поддержки включит в себя оборонные изделия и услуги американского министерства обороны, а также военного обучения и подготовки.

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