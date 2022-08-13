«Зенит» занял первую строчку в РПЛ после победы над ЦСКА

Фото: Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над столичным ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1.

Среди сине-бело-голубых голами отличились Малком (45 + 2) и Густаво Мантуан (85-я), для которого игра стала дебютной. Единственный мяч в составе гостей забил Федор Чалов (63-я, пенальти).

Отмечается, что на матч пришло более 51 тысячи зрителей. После победы на счету «Зенита» находится 11 очков.

Результат позволил команде возглавить турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА же расположился на 3-й позиции с 10 баллами.

Игра следующего тура для обеих команд назначена на 21 августа. «Зенит» сыграет дома против московского «Торпедо», ЦСКА же примет на своем поле грозненский «Ахмат».

6 августа московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках четвертого тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.

7 августа в Краснодаре прошел очередной матч четвертого тура РПЛ. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 3:0.