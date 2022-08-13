Daily Express: США стремительно утрачивают позиции мирового гегемона

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США постепенно теряют контроль над мировым порядком, сложившимся после окончания холодной войны. Об этом говорится в материале газеты Daily Express в субботу, 13 августа.

Уточняется, что США начали занимать позиции мирового гегемона после распада СССР. Тогда Вашингтон стал заполнять пустое пространство и активно продвигал присутствие своих войск на территории стран Европы.

Кроме того, американское руководство применило доллар как рычаг давления на политическую арену. Поворотным моментом, как подчеркивается, стали войны в Афганистане и Ираке.

Также сыграла свою роль и риторика бывшего президента США Дональда Трампа. Уточняется, что речь идет о высказываниях в сторону союзников по НАТО.

Согласно материалу, действия экс-президента привели к ослаблению авторитета Вашингтона. В настоящее время Соединенные Штаты еще продолжают удерживать свои позиции.

Однако все больше стран начинают бросать вызовы США: наиболее активными являются Китай и Россия. Действия последних провоцируют перемены в мировом порядке, причем они происходят очень быстро, передает ТАСС.

До этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что действия США привели к тому, что страна находится «на грани войны» с Россией и Китаем. Он отметил, что Вашингтону стоит прекратить нагнетать обстановку.