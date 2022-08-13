Диетолог предупредила об опасности каш быстрого приготовления

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Каши быстрого приготовления могут оказать негативное влияние на поджелудочную железу. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

— Пользу несут только те крупы, которые варятся долго. Они дают каскад полезных элементов, сытость наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина, энергетический материал растаскивается по клеточкам. Организм становится сытым на долгое время, — сказала она.

Специалист отметила, что традиционные каши изготавливаются из круп, богатых витаминами группы B. Они необходимы для нормального функционирования органов и центральной нервной системы.

Каши быстрого приготовления изготавливают из того же зерна, но оно проходит сильную обработку, благодаря чему теряет полезные свойства. По сути, организм начинает получать только быстрые углеводы.

Они легко усваиваются и быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это может привести к негативному влиянию на поджелудочную железу и увеличению рисков развития диабета, передает «Москва 24».

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