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Лодочная станция открылась в московском парке у прудов «Радуга»

Александр Афонин
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Лодочная станция открылась в московском парке у прудов «Радуга»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Радуга Карта всех событий

На востоке города в парке у прудов «Радуга» начала работу новая лодочная станция. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Во время водной прогулки перед москвичами откроется вид на гладь пруда. Кроме того, они смогут познакомиться с его флорой и фауной.

Уточняется, что станция расположилась на Большом Графском пруду недалеко от амфитеатра. Прокат открыт с 11:00 до 21:00, а касса будет работать до 20:30. Отмечается, что взять лодку могут посетители старше 18 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 июля сообщалось, что Большой Графский пруд привели в порядок в Восточном административном округе. В ходе работ специалисты демонтировали старое береговое укрепление, зачистили бетонные конструкции и укрепили береговую полосу методом торкретирования.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Музее-заповеднике «Царицыно», в Парке Горького и в Измайловском парке горожане могут совершить лодочную прогулку. Кроме того, лодочная станция продолжает работу в Лианозовском парке.

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