Четыре помещения в центре Москвы выставили на торги для предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Старая Басманная улица Карта всех событий

Предприниматели и инвесторы смогут приобрести четыре помещения в ЦАО на открытых аукционах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 13 августа.

— Свободное назначение лотов открывает широкие возможности по их использованию: такие объекты подойдут как под открытие офисов, так и под коммерческие цели — магазины, ателье, школы иностранных языков, ремонтные мастерские, — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что два лота расположены в пределах Садового кольца. Их площадь составила 141,5 и 193,8 квадратного метра соответственно.

Кроме того, на Старой Басманной улице предприниматели смогут приобрести три помещения и холл общей площадью 67,1 квадратных метра. Заявочная кампания на аукцион завершится в период с 18 по 25 августа.

Сами торги пройдут в электронном формате на площадке «Росэлторг». Уточняется, что для участия предпринимателям необходима квалифицированная электронная подпись, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва выставила на торги земельный участок промышленного назначения недалеко от аэропорта Внуково. Заявки на участие в торгах можно подать до 19 августа, а открытый аукцион состоится онлайн 23 августа.