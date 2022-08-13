«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче пятого тура РПЛ

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Столичный футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Краснодаром» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве закончилась со счетом 0:0.

Отмечается, что посмотреть игру пришло более 19 тысяч зрителей. Открытие матча состоялось при участии двукратного чемпиона СССР в составе «Динамо» Валерия Урина — 10 августа он отметил свой 88-й день рождения.

По итогам игры в активе «Динамо» имеется девять очков, что позволило клубу занять пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» расположился на шестой позиции с восемью баллами.

Следующую игру «Динамо» проведет 20 августа дома с московским «Спартаком». Днем позже «Краснодар» примет «Оренбург».

6 августа футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:0. Все голы были забиты в конце второго тайма.

На 78-й минуте Кристиан Рамирес отправил мяч в ворота рикошетом от штанги. А в самом финале матча еще два гола забил Олакунле Олусегун.

12 августа петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над столичным ЦСКА в матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.