Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширил производство товаров для школьников

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

К началу нового учебного года резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — компания «Фотоэксперт» — запустила производство канцелярских товаров для столичных школьников. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, за полгода предприятие смогло нарастить объем выпускаемой продукции более чем на 40 процентов. С начала года было изготовлено более 70 тысяч выпускных альбомов для заказчиков по всей стране.

— Видя большой спрос со стороны учебных заведений, предприятие решило перед началом учебного года увеличить производство продукции для школьников и выпускать расписание уроков в виде постеров, тетради, наклейки и многое другое, — заявил Овчинский.

В оформлении тетрадей и расписания уроков, а также наклеек на учебники можно использовать снимки своего ребенка или выбрать варианты дизайна.

В прошлом году компания «Фотоэксперт» стала резидентом ОЭЗ столицы и расположила собственное производство на площадке «Печатники», пишет «Агентство городских новостей Москва».

— Более 80 процентов продукции «Фотоэксперта», которая производится на территории особой экономической зоны Москвы, — это продукция для конкретного потребителя, — заявил генеральный директор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев.

Компания принимает заказы через онлайн-сервис, на котором в данный момент зарегистрировано более пяти миллионов клиентов. Минимальное время изготовления фотоальбома составляет четыре часа. За это время проходит путь от заказа на сайте до передачи готового продукта в пункт выдачи, расположенный неподалеку от станции метро «Текстильщики».

Накануне стало известно, что в 2022 году «набор школьника» обойдется жителям столицы в среднем в 13 250 рублей. Цены на большую часть школьных товаров незначительно изменились в сравнении с прошлым годом.