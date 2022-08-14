«Пик придется в ночь с 17 на 18 августа»: в чем уникальность метеорного потока каппа-Цигниды

Фото: Рixabay

До 25 августа москвичи могут стать свидетелями уникального астрономического явления — метеорного потока каппа-Цигниды в созвездии Лебедя. «Вечерка» узнала, что принесет нам этот звездопад.

— Уже с 3 по 25 августа жители России смогут наблюдать метеорный поток каппа-Цигниды в созвездии Лебедя, а его пик придется в ночь с 17 на 18 августа — будет падать по три метеора в час, — рассказал ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, член бюро Научного совета по астрономии Российской академии наук Николай Бочкарев. — Его уникальность состоит в том, что он содержит большое количество фрагментов, которые могут создавать огненные шары — такие яркие метеоры, которые способны осветить все небо за секунды.

Все знают с самого детства: падает звезда — загадай желание. Астролог Анна Коваль объяснила, как правильно это делать.

— Чтобы ваши мечты исполнились наверняка, нужно их загадывать в благостном состоянии духа, — рассказала Коваль. — Также важно заранее кратко сформулировать желания. Причем не используя частичку «не». То есть: я успешен, я привлекаю счастье. Словно это уже есть у вас. Необязательно в этот момент смотреть на падающую звезду. Просто в эту ночь выйдите на улицу, на балкон, сконцентрируйтесь и сделайте своей запрос во Вселенную. Она обязательно откликнется!