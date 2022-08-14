Виктория Бекхэм стала главной звездой вечеринки в Майами

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Семейство Бекхэмов — Дэвид и Виктория — посетили в американском городе Майами вечеринку по случаю открытия ресторана Gekko, пишет британское издание Daily Mail в субботу, 13 августа.

Большее внимание публики на себя вызвала супруга именитого английского футболиста. Знаменитость пришла на мероприятие в черном платье, которое подчеркнуло ее выточенную фигуру. Особенностью ее наряда стало глубокое декольте, которое приковывало к себе повышенное внимание.

Владелец футбольного клуба «Интер Майами» выбрал гораздо более свободный стиль. Легенда английского футбола появился на вечеринке в рубашке и шортах, пишет портал Ctnews.

В середине июня Дэвид Бекхэм рассказал, что его раздражает в возлюбленной. По словам спортсмена, он очень следит за чистотой в любых аспектах своей жизни. При этом про супругу Бекхэм не может сказать того же самого. Экс-футболист также отметил, что сам подбирает одежду для себя, хотя его жена является успешным дизайнером.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, почему не стоит садиться на диету, которой придерживается модель Виктория Бекхэм, выбирая одни и те же продукты на протяжении большого количества лет.