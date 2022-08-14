Постпред РФ в Вене обвинил FT в искажении его слов о миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил издание Financial Times (FT) в том, что оно исказило его слова о возможном посещении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси Запорожской АЭС.

— The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график, — отметил постпред в своем Telegram-канале.

Ульянов назвал это искажение намеренным. Это, по его словам, подтверждает заголовок статьи FT.

В интервью изданию «Известия» Ульянову задали вопрос, когда глава МАГАТЭ может посетить ЗАЭС.

— На этот вопрос точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси. Думаю, он обозначит какой-то ориентир. Может быть, в самом конце августа — начале сентября, — ответил он.

Ссылаясь на этот материал, FT написала: «Михаил Ульянов <...> заявил газете «Известия» в интервью, опубликованном в пятницу, что визит Гросси не сможет состояться раньше «конца августа или начала сентября». Материал вышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).