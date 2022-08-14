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Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

Анастасия Колоскова
Город
Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем строителя, который в этом году отмечается 14 августа, всех причастных к этой отрасли специалистов.

— Сегодня — День строителя. Это праздник многих поколений специалистов, кем созданы уникальные памятники архитектуры, построены жилые микрорайоны и объекты транспорта. Они делают Москву лучше, служат на благо города и москвичей, — отметил глава города.

Он уточнил, что в строительном комплексе Москвы трудятся большие коллективы, где гордятся ветеранами и трудовыми династиями.

Сергей Собянин упомянул заслуги старшего прораба участка подготовки производства Андрея Стужука, который проработал на стройке более 40 лет, а также основателя династии строителей Анатолия Ларина с более чем 30-летним стажем работы и его сына Александра, пришедшего в профессию порядка 15 лет назад.

— Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта — написал мэр в своем Telegram-канале.

До этого специалистов строительной отрасли с профессиональным праздником поздравил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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